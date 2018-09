Estrada em que morreram seis pessoas espera por obras há oito anos

DELFIM MACHADO, E FRANCISCO PEDRO Hoje às 00:35 Facebook

Twitter

A requalificação do IC8, onde ontem morreram mais seis pessoas numa colisão frontal, segunda-feira, já é reclamada há pelo menos oito anos pela população de Pombal.

Há cerca de dois meses, a Assembleia da República recomendou ao Governo a "requalificação urgente" do IC8 para "salvaguardar a segurança de pessoas e bens". Este ano já lá tinham morrido quatro pessoas. São agora 10 as vítimas mortais daquela via, em 2018.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui