Freiras feridas em colisão no IC2 em Pombal

Uma colisão entre uma carrinha de transporte de passageiros e um pesado de mercadorias provocou na manhã desta quinta-feira ferimentos ligeiros em seis freiras, no Itinerário Complementar 2 (IC2), próximo de Pombal.

O acidente ocorreu às 10.26 horas, no cruzamento para Vermoil, quando a carrinha que transportava as religiosas estaria a entrar no IC2 e colidiu lateralmente com o pesado, de acordo com informações da GNR.

Segundo apurou o JN, as freiras pertencem a uma congregação de Braga e tinham-se deslocado à zona de Pombal para participar no funeral de um familiar de uma delas. Depois de assistidas no local pelas equipas de socorro, foram todas transportadas para os hospitais de Leiria e Coimbra.

No local estiveram os bombeiros de Pombal, a GNR, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Coimbra e uma ambulância de suporte imediato de vida de Pombal, num total de nove viaturas e 20 operacionais.