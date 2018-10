Governo pede auditoria ao troço do IC8 onde morreram oito pessoas

Francisco Pedro Hoje às 13:46 Facebook

Twitter

A secretaria de Estado das Infraestruturas pediu uma auditoria de segurança ao troço do IC8 onde no último mês morreram oito pessoas, na sequência de duas colisões frontais, informou esta terça-feira a Câmara Municipal de Pombal.

"Na sequência do convite que o presidente da Câmara Municipal de Pombal endereçou ontem ao Secretário de Estado das Infraestruturas, para que este visitasse o IC8, foi comunicado ao município, por parte do secretário de Estado, a abertura de uma auditoria de segurança àquela via nacional, em especial no troço compreendido entre os quilómetros 33,7 e 35,8, entre o nó de acesso à A1 e a saída para São João da Ribeira", refere a autarquia, em comunicado.

Em finais de setembro, e após o acidente que vitimou seis operários da construção civil naquele troço do IC8, Diogo Mateus enviou um ofício à Infraestruturas de Portugal a solicitar "uma correção urgente no traçado longitudinal da reta onde ocorreram os sinistros, passando a sinalética horizontal a exibir um duplo traço contínuo, reforçado com sinalética vertical".

Ontem, e depois de se registar mais um acidente com vítimas mortais no mesmo local, o autarca dirigiu um convite ao secretário de Estado das Infraestruturas para que visitasse o IC8 e verificasse no terreno as alterações propostas pela autarquia. A resposta ao desafio chegou esta terça-feira, com o anúncio da abertura da auditoria.

Quanto aos pedidos dirigidos à Infraestruturas de Portugal, a empresa pública responsável pela manutenção do IC8, "até ao momento não chegou qualquer resposta", lamenta Diogo Mateus.