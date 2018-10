Governo vai fazer auditoria ao troço mortal do IC8

Hoje às 16:30 Facebook

O Município de Pombal anunciou que vai realizar-se uma auditoria de segurança ao Itinerário Complementar n.º 8 (IC8) por parte do Governo.

"Na sequência do convite que o presidente da Câmara Municipal de Pombal endereçou esta segunda-feira ao secretário de Estado das Infraestruturas, para que este visitasse o IC8", vai ter lugar uma auditoria, "em especial no troço compreendido entre os quilómetros 33,7 e 35,8, entre o nó de acesso à A1 e a saída para São João da Ribeira", revelam os serviços municipais, após a colisão frontal naquele troço do IC8, que causou a morte a duas pessoas.

