Incêndio em Pombal desloca casal de idosos e fere dois bombeiros

Um incêndio deflagrou, na madrugada desta quarta-feira, numa casa da localidade de São José, na freguesia de Albergaria dos Doze, Pombal.

Segundo disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, as chamas obrigaram à retirada de um casal de idosos, residente na habitação. As vítimas foram transportadas ao Hospital de Leiria e já receberam alta, confirmou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano.

Dois operacionais ficaram com ferimentos ligeiros no combate ao fogo, de acordo com o CDOS.

O incêndio destruiu o primeiro andar e umas águas furtadas, bem como o telhado, tendo a habitação ficado "sem condições de habitabilidade", disse o mesmo responsável. Questionado pela Lusa, o comandante da corporação referiu que ainda não foi apurada a origem do incêndio.

O serviço municipal da proteção civil de Pombal está a tratar de assegurar uma resposta para o casal de idosos.

Ao local, acorreram 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Pombal, apoiados por sete viaturas, e a GNR.

O alerta foi dado cerca das quatro horas.