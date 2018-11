JN Hoje às 10:08, atualizado às 10:13 Facebook

Um incêndio deflagrou, na madrugada desta quarta-feira, numa casa em Albergaria dos Doze, Pombal.

Segundo disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, as chamas obrigaram à retirada de um casal de idosos, residente na habitação. Dois bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros no combate ao fogo.

Ao local, acorreram 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Pombal, apoiados por sete viaturas, e a GNR.

O alerta foi dado cerca das três horas.