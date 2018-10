Leslie causa cerca de cinco milhões de euros de prejuízos em Pombal

Hoje às 16:21 Facebook

A Câmara Municipal de Pombal reclama cerca de cinco milhões de euros de prejuízos pela passagem da tempestade Leslie, no sábado à noite.

Segundo Diogo Mateus, os prejuízos ainda estão a ser calculados, mas até ao momento a autarquia calculou estragos no valor de 4,4 milhões de euros, valor que poderá chegar aos 5,8 milhões de euros se "forem contabilizados os danos nas 200 habitações do concelho".

"Estas 200 habitações ainda não têm ainda avaliação de custos calculada, prevendo-se que poderá ser de aproximadamente 1 milhão de euros", sublinhou.

De acordo com o ponto da situação realizado hoje pelas 11:30 pelo município de Pombal, no distrito de Leiria, a autarquia tem um prejuízo de 380.195 euros por danos em infraestruturas públicas com o registo de prejuízos em viaturas, sinalética, infraestruturas de saneamento básico e drenagem pluvial, mobiliário urbano e edificado.

No que toca a danos registados em equipamentos e infraestruturas sociais, como instituições particulares de solidariedade social ou associações culturais desportivas, há a registar até ao momento prejuízos superiores 438.615 euros.

Resultante do levantamento de danos em empresas e unidades económicas feito até ao momento, já foi possível apurar prejuízos de cerca de 3,6 milhões de euros, com destaque para as perdas maiores na produção agrícola, nomeadamente em estufas e produção hortícola, com uma estimativa de impacto em cerca de 17 a 20 hectares de produção.

O município acrescenta ainda que se estimam prejuízos de 75.000 euros em três habitações permanentes com desalojados e 381.508 euros com 37 habitações permanentes sem desalojados.

Numa nota enviada à Lusa, a Câmara de Pombal informa que disponibilizou desde a passada segunda-feira um "conjunto de formulários para registo de várias situações relacionadas com prejuízos em empresas, unidades económicas, habitações permanentes, etc".

Foram também disponibilizados, "desde a primeira hora, todos os técnicos disponíveis para fazer um levantamento das necessidades primárias e para responder às questões mais prementes".

O município refere ainda que conta com a colaboração das Juntas de Freguesia, "que se encontram também a fazer um levantamento mais exaustivo junto das suas populações e tecido empresarial e social/recreativo, pelo que os dados são ainda provisórios".