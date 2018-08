Mulher morreu atropelada domingo à noite em Anços

Augusto Correia Hoje às 11:08, atualizado às 11:09 Facebook

Um atropelamento em Anços, no concelho de Pombal, provocou uma vítima mortal no domingo à noite.

O acidente ocorreu pelas 22.03 de domingo, na freguesia de Redinha, na localidade de Anços, no distrito de Leiria, numa zona de reta, e vitimou uma mulher, de 59 anos.

"A vítima estava em paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local pela VMER do hospital dos Covões", disse ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano.

Um bombeiro daquela corporação, que mora perto do local do sinistro, foi o primeiro a chegar ao local, iniciando as manobras de reanimação. Foi, posteriormente, ajudado pelos colegas, mas, apesar do esforço, não conseguiram reverter a situação.

Os Bombeiros Voluntários de Pombal mobilizaram uma ambulância com dois operacionais para o socorro, que envolveu um total de oito operacionais e quatro viaturas, incluindo INEM e autoridades.