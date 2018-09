Hoje às 22:25 Facebook

Twitter

Quatro amigos perderam a vida no acidente no IC8. Unidos pela amizade e pela irreverência com que manuseavam o betão, para preparação de pavimentos industriais, os quatro trabalhadores da Pavimilhas que morreram no acidente, próximo de Pombal, eram conhecidos por "guerreiros do betão".

Na outra viatura, pertencente à empresa de construção Ilhaugusto, com sede em Casal da Clara, Pombal, seguiam Hélder Gomes, 36 anos, e Sebastião Miranda, 32, de nacionalidade brasileira.