Quatro meios aéreos e pelo menos 156 operacionais, apoiados por 42 viaturas, estão, esta quarta-feira à tarde, a combater um incêndio florestal em Pombal, Leira.

De acordo com informação disponível no site da Proteção Civil, o fogo está ativo e a lavrar numa zona de mato na localidade de Outeiro, na freguesia de Vila Cã, desde as 15.20 horas.