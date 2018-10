Queda de talude provoca dois feridos graves em Pombal

Hoje às 14:40 Facebook

A queda de um talude e um deslizamento de terras provocou dois feridos graves em Pombal,

O acidente ocorreu na freguesia de Vermoil, no concelho de Pombal, no distrito de Leiria, pelas 11.50 horas, quando decorriam trabalhos num talude. A queda da estrutura levou ao deslizamento de terras e provocou ferimentos graves em duas pessoas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santo André, em Leiria, unidade do Centro Hospitalar de Leiria.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Pombal, a viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR.