Um morto e quatro feridos após colisão na A1

Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias causou esta quinta-feira à tarde um morto e quatro feridos, dois deles em estado grave, na A1, junto à área de serviço de Pombal. Entre os feridos estão duas meninas de quatro e 12 anos.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS de Leiria), o acidente ocorreu às 16.19 horas, no sentido sul-norte. A

vítima mortal é um homem de 40 anos e os restantes dois feridos, além das duas crianças, são uma mulher de 37 anos e um homem de 68.

As operações de socorro envolveram 25 operacionais, auxiliados por 11 viaturas, das corporações de bombeiros de Penela, Pombal e Soure.

No local estiveram também as autoridades policiais e uma equipa do INEM. O trânsito esteve condicionado.