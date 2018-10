Um morto em colisão entre ligeiro e pesado no IC2 em Pombal

Hoje às 14:16 Facebook

Um acidente que ocorreu esta quarta-feira entre uma viatura ligeira e um pesado no Itinerário Complementar 2 (IC2), em Pombal, provocou um morto e um ferido ligeiro.

A vítima mortal era o condutor da viatura ligeira, um homem com 89 anos, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Pombal, Paulo Albano.

De acordo com o responsável, o acidente ocorreu perto das 11 horas, numa reta, na zona da Redinha, em que há duas faixas no sentido Sul-Norte e uma faixa no sentido Norte-Sul.

Paulo Albano referiu ainda que se tratou de uma colisão frontal entre os dois veículos, sendo que, com o embate, ocorreu o despiste do pesado, que saiu fora da estrada.

Segundo fonte da GNR de Leiria, o trânsito nesse troço do IC2 já se encontra normalizado.