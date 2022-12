Jogo de tabuleiro desafia participantes a erguerem Mosteiro da Batalha

Maria Anabela Silva Hoje às 17:08 Facebook

Colocar os participantes no papel de mestres que comandam uma equipa de artesãos que, peça a peça, vai erguendo um dos mais emblemáticos monumentos de Portugal, o Mosteiro da Batalha. É este o desafio de Mosteiros, o novo jogo de tabuleiro criado pela Pythagoras, editora de Pombal, cuja apresentação decorrerá este sábado no monumento que o inspirou.

David Santos-Mendes, gestor da Pythagoras, explica que Mosteiros pretende recriar os desafios inerentes à construção do monumento. "O jogo demonstra o sentimento vivido naquela época. Tal como os mestres de outrora, os jogadores têm de ser astutos para conseguirem levar a edificação a bom porto", assinala o responsável da editora, criada em 2012 e que conta já com 18 títulos editados.

Ao longo do jogo, que começa no ano zero de edificação do monumento, os participantes "recolhem e selecionam os recursos naturais existentes na região, como pedra e madeira, para depois os transformarem em peças de cantaria, esculturas e vitrais", usadas para erguer uma representação do Mosteiro.