Moradores acusam peregrinos de Fátima de falta de civismo

Lixo por todo o lado em Pombal, invasão de propriedade para fazer necessidades e dormir, além do barulho durante a noite, são as queixas principais.

Os moradores das Meirinhas, em Pombal, estão cansados da falta de civismo de muitos peregrinos que passam pela freguesia a pé, quando vão para Fátima. Além do lixo que deixam pelo caminho, invadem as propriedades para fazer necessidades e fazem barulho à noite, o que impede as pessoas de descansar.

Garrafas de água e de cerveja, embalagens de snacks, e pensos dos curativos dos pés são visíveis nas bermas da estrada e nos logradouros das casas, que são usados pelos peregrinos como casa de banho, nas propriedades que não têm vedação. Também nos campos, junto às habitações, deixam lenços de papel e até pensos higiénicos.