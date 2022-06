Pombal associa-se à Movijovem com cartão municipal para jovens

Ontem às 22:24 Facebook

A Câmara de Pombal apresentou esta sexta-feira o cartão jovem municipal, numa associação com a Movijovem, que irá permitir aos cidadãos do concelho beneficiarem de centenas de descontos ao nível local, nacional e internacional.

"Vamos avançar com o cartão jovem municipal, integrado numa estratégia que pretende envolver as novas gerações no desenvolvimento do concelho. Esta medida foi tomada no Conselho Municipal da Juventude e aprovada por unanimidade em reunião de câmara", adiantou à Lusa o presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão.

A medida, segundo adiantou, integra-se num "conjunto de iniciativas" que estão a ser desenvolvidas pelo município, como forma de fixar os jovens em Pombal.

"Há um conjunto vasto de vantagens que queremos associar a este cartão jovem municipal, precisamente para dar o sinal muito importante de que queremos fixar jovens no nosso concelho. Queremos que os jovens sintam que têm oportunidade para desenvolver os seus projetos de vida em Pombal", salientou o autarca.

O cartão está associado à Movijovem - Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, que gere o cartão jovem, pelo que os munícipes de Pombal com idades entre os 12 e os 29 anos "passam a ter acesso às quatro mil vantagens a nível nacional que já existem protocoladas com a Movijovem e aos 40 mil descontos de várias entidades que existem a nível europeu".

"Vamos adicionar algumas vantagens também à escala local, quer em eventos culturais, 'workshops' ou ações de formação promovidos pelo município", entre outros.

A Câmara de Pombal irá ainda alterar o regulamento para que os jovens tenham também acesso a "outras condições, nomeadamente ao nível de taxas e licenças, como licenciamentos de obras particulares para jovens que queiram investir ao nível da habitação".

Ao nível do transporte urbano, os detentores do cartão, que custa dez euros, terão vantagens no Pombus e no Pombike.

"A partir agora, um jovem que adquira o cartão jovem municipal tem logo acesso direto a todas as vantagens do cartão jovem nacional e municipal", assegurou Pedro Pimpão.

O presidente destacou a importância que pretende dar aos jovens do concelho, informando que já lançou o Programa Jovem Autarca e o Orçamento Participativo Jovem, iniciativas que estão a decorrer.

"Aproveitámos esta Semana da Juventude, uma semana em que temos uma Feira de Emprego e Formação Profissional e várias atividades desportivas e culturais, para lançar este cartão jovem municipal e recolher os contributos dos jovens, nomeadamente de vantagens que possamos adicionar", revelou.

Pedro Pimpão insistiu para que os jovens do Município de Pombal se associem a esta iniciativa e que façam chegar os seus contributos no sentido de a autarquia "melhorar ao máximo este instrumento, que é mais uma ferramenta de trabalho nesta estratégia mais alargada de fixação de jovens no território".