Pombal cria rede de instituições de retaguarda a lares

O município de Pombal criou uma rede de instituições de retaguarda aos lares, em seis freguesias, para evitar que idosos que possam estar infetados com Covid-19 contagiem outras pessoas.

Até ao momento, morreram quatro utentes do Lar da Cumieira e um idoso do Lar de S. Barnabé, ambos na freguesia de Pombal.

O presidente da Câmara, Diogo Mateus, revelou, em conferência de imprensa, que os sete equipamentos de apoio e confinamento, localizados nas proximidades dos lares, terão à disposição dos idosos instalações para os acomodar, onde serão garantidos acompanhamento médico, vigilância e alimentação, "sem quebrar o vínculo com a instituição de origem".

"Não queremos afastar as pessoas do seu território de origem. Se as instituições [lares] puderem garantir os cuidados de higiene, melhor", explicou o autarca. A preocupação em fazer com que os idosos se sintam mais confortáveis levou ainda o Município a pôr de parte a possibilidade de os colocar em pavilhões, onde "as condições de recato e isolamento seriam devassadas".

Diogo Mateus esclareceu o JN que os idosos a retirar dos lares para as instituições de retaguarda tanto podem ser os que se encontrarem infetados, como os não infetados. Sairão os que estiverem em menor número. "Se um lar tiver 27 utentes e 12 encontrarem-se infetados, faz mais sentido deslocar esses 12 do que 15", exemplificou.

Capacidade para 180 camas

Estes espaços de isolamento serão coordenados pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), por já terem a "estrutura funcional organizada". "Temos capacidade para montar 180 camas. Recebemos colchões de unidades hoteleiras e comprámos estrados e colchões", disse o autarca.

Apesar de a Segurança Social ainda não ter feito a vistoria a estes espaços, o presidente do Município assegurou que, caso exista essa necessidade, a transferência dos idosos pode ser imediata. "A partir do momento em que a capacidade do lar possa estar comprometida, têm de ser encontradas soluções alternativas", sublinhou.

Numa primeira fase, foram disponibilizadas 120 camas para equiparem a Creche O Pedrinho, o Centro Social Maris Stella da Guia, o Salão Polivalente de Almagreira, o Centro Social do Carriço, a Associação Filarmónica Artística Pombalense, a APRAP - Associação de Pensionistas, Reformados e Aposentados de Pombal e a Casa da Criança de Pombal. No total, existem 1156 utentes nas instituições a que estes equipamentos servem de retaguarda.

Durante a conferência de imprensa, o delegado de Saúde de Pombal, José Ruivo, disse que o Lar da Cumieira constitui a "situação mais preocupante". Após a morte de quatro idosos, infetados por Covid-19, o espaço foi colocado em quarentena, isolamento que termina amanhã [quinta-feira]. Um dos utentes encontra-se internado.