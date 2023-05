Sofia faz 49 quilómetros a pé para ajudar a comprar cadeira de rodas

Sofia Pereira fez 49 anos no dia 22 de maio e decidiu aceitar o desafio da Associação Salvador de participar no Movimento Aniversário Solidário. O objetivo é fazer uma caminhada de 49 quilómetros para ajudar a comprar uma cadeira de rodas a Luís, de 22 anos, que lhe permita continuar a praticar basquetebol.

"A minha resposta foi sim. Porque não? Amo caminhar e poder com isso ajudar alguém só poderia dar um significado diferente a este meu aniversário. É um win win perfeito", justifica ao JN Sofia Pereira, residente em Pombal. Até ao momento, fez 16 quilómetros e já conseguiu apoios no valor de 120 euros.

A expectativa é cumprir a meta estabelecida até ao final da semana e juntar 300 euros. "Vou fazendo publicações [redes sociais] e dando nota dos quilómetros percorridos e do valor angariado", explica. Os contributos podem ser feitos através de um link de acesso à Associação Salvador, divulgado nas publicações.

"Recebo, de imediato, um email com o valor do donativo efetuado e assim vou controlando. Está muito bem pensado", observa Sofia Pereira. "Cada mês, a associação vai definindo as campanhas, de acordo com os desafios a que é chamada a dar apoio. Neste caso, vou apoiar o Luís para aquisição de uma nova cadeira de rodas que lhe permita ir mais além na competição."

Apesar de não conhecer Luís, Sofia Pereira considera-o uma pessoa inspiradora pela sua "força de vontade e exemplo de persistência, luta e superação". O jovem sofre da doença de Perthes, que "resultou do rompimento da cabeça do fémur quando tinha apenas 2 anos de idade".

Somar quilómetros diários

Como no seu dia de aniversário é feriado em Leiria, onde trabalha, Sofia Pereira decidiu ir almoçar com os pais, que moram a cerca de 11 quilómetros de distância. Nos dias em que está a trabalhar, vai fazendo pequenas caminhadas diárias e somando os quilómetros percorridos. "No final de semana, termino", acredita.

"Com esta ação, tal como em outras em que participo, sinto-me feliz, leve e realizada", conta ao JN. "Dedicar tempo aos outros faz-nos muito bem. Recebo bem mais do que o pouco que dou, e ajuda-me a crescer como pessoa", sublinha Sofia Pereira. Entretanto, decidiu que vai participar noutra iniciativa da Associação Salvador designada "Kms com vida".