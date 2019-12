Três freguesias de Pombal estão sem eletricidade devido à depressão Elsa

Hoje às 21:16 Facebook

As localidades de Guia, Ilha e Mata Mourisca, no concelho de Pombal, no distrito de Leiria, estão sem eletricidade, confirmou à Lusa o presidente da União de Freguesias.

Segundo o presidente da União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, Gonçalo Ramos, desde cerca das 19.30 horas que estas três localidades ficaram sem energia elétrica.

"Já contactámos os serviços da EDP, mas não há resposta de quando o serviço poderá ser restabelecido", disse à Lusa o autarca.

Gonçalo Ramos referiu ainda que estão "várias equipas" da junta no terreno para "desobstruir as vias".

"Temos registo de várias quedas de árvores, mas felizmente não há indicação de nenhuma situação grave", disse o presidente da União de Freguesias.

Durante o dia, o Comando Distrital de Operações de Socorro tem registado várias quedas de árvore, um pouco por todo o distrito.

Numa das ruas principais do concelho da Marinha Grande, uma árvore de grande porte caiu, o que obrigou ao corte do trânsito, entretanto, já restabelecido, disse fonte da autarquia à Lusa.