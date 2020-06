Alunos sem Internet queixam-se de discriminação

Francisco Pedro Hoje às 14:07 Facebook

Altice garante existir cobertura 4G, autarca diz que não é assim e há cerca de 100 estudantes sem acompanhar aulas.

A falta de cobertura de rede móvel e banda larga em algumas freguesias do concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria, está a impedir o acesso normal às aulas a perto de uma centena de alunos do Ensino Secundário.

Os pais, moradores e autarcas da região já se queixaram às operadoras de telecomunicações, entidades governamentais e grupos parlamentares, mas até agora as únicas respostas que receberam foram a acusar a receção das reclamações.