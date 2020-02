Esqueceram criança de dois anos em carrinha escolar durante oito horas

JN Hoje às 15:28 Facebook

Uma menina de dois anos ficou esquecida dentro da carrinha de transporte escolar do Centro Paroquial de Assistência do Juncal, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria. Durante cerca de oito horas, presa pelo cinto de segurança. Pensou que "tinha ficado de castigo".

O caso aconteceu na passada segunda-feira e foi revelado, este sábado, pela televisão SIC.

Sofia, de dois anos, costuma ser transportada para a creche pela carrinha do Centro Paroquial de Assistência do Juncal, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria. Também a irmã e o irmão mais velho são transportados, mas ficam na escola primária.

No entanto, na passada segunda-feira, Sofia ficou esquecida dentro da carrinha escolar, estacionada à porta da creche, durante cerca de oito horas. Sofia ficou presa pelo cinto de segurança, sentada na cadeirinha. Ninguém do Centro Paroquial deu pela falta da criança durante todo o dia.

Sofia foi levada a casa perto das 18 horas e disse à mãe que "tinha ficado de castigo". Só à noite, responsáveis do Centro Paroquial foram a casa da família e contaram o que tinha acontecido, ainda segundo a notícia da SIC.

A mãe retirou Sofia daquela instituição e cancelou o serviço de transporte dos outros dois filhos. Apresentou ainda queixa na GNR.