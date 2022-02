Famílias dedicam domingos a passear cabras sapadoras na serra

Maria Anabela Silva Hoje às 14:06 Facebook

Projeto "Pastor por um dia" em Serra Ventoso está a revelar-se um sucesso. Iniciado há um mês, tem as vagas esgotadas até final de março.

O sino da igreja da aldeia já tocou as 9 horas. O sol irradia pela serra, onde se misturam os cheiros a alecrim, rosmaninho e urzes. O cenário está perfeito para mais uma edição de "Pastor por um dia", iniciativa da Junta de Serro Ventoso, em Porto de Mós, com a associação Vertigem, que está a cativar famílias.

No último domingo, foram os Garcias e os Andrés a responder ao desafio de subir à serra com as cabras sapadoras que, desde 2016, fazem o trabalho de limpeza de matos nesta zona de parque natural. Entre os mais novos, a timidez de Ema, de 6 anos, contrasta com a excitação de Maria Rita, de 12 anos, quando o pastor Odair Jeferson lhe coloca um cabritinho ao colo. A cria regressa ao curral, porque é hora de alimentar os mais velhos.