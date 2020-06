Grutas de Mira de Aire juntam-se a movimento pelo Dia Internacional das Grutas e do Mundo Subterrâneo

Hoje às 18:28 Facebook

As Grutas de Mira de Aire, em Porto de Mós, juntaram-se a um momento internacional que visa o reconhecimento do dia 6 de junho como Dia Internacional das Grutas e do Mundo Subterrâneo, pela UNESCO.

O objetivo é a consciencialização da importância das grutas para o ambiente, a cultura, a história e aeconomia, e como o seu impacto económico foi afetado pelo covid-19. O dia 06 de junho é normalmente um dia de celebração no que diz respeito à "indústria" das grutas. Nos EUA é conhecido como Dia Nacional das Grutas e Karst.

