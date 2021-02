Impacto da pandemia na saúde mental em discussão 

Alexandra Barata Hoje às 16:41 Facebook

O impacto da pandemia sobre a saúde mental das populações é o tema do webinar que irá decorrer esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, às 21 horas, em direto na página de Facebook do Município de Porto de Mós.

O painel de oradores é constituído por Pedro Morgado, médico psiquiatra e professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho, que escreve aos domingos no JN, e por Cláudio Laureano, médico psiquiatra e diretor do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Leiria.

O webinar contará ainda com a participação de Francisco Sampaio, professor na Escola Superior de Saúde da Fundação Fernando Pessoa e presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros, e da vereadora da Saúde da Câmara de Porto de Mós Telma Cruz.

Clarisse Louro, professora da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria e presidente da Assembleia Municipal de Porto de Mós, assegurará a moderação do encontro, que pretende refletir sobre como viver em tempo de pandemia, protegendo a nossa saúde mental.

"Portugal é o quinto país da OCDE que mais ansiolíticos e antidepressivos consome, atingindo já uma taxa que duplica a de países como Holanda, Itália ou Eslováquia", refere um comunicado da Autarquia. "A pandemia trouxe insegurança, medo, angústia e incerteza. E levou esperança, roubando futuro. Perdem-se os que mais amamos, afundam-se planos, reajustam-se hábitos e rotinas. Mas ficam marcas. Irreparáveis, em grande parte dos casos."