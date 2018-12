Ex-presidente da Junta de Serro Ventoso condenado a pena suspensa

Hoje às 19:06 Facebook

O Tribunal de Leiria condenou o ex-presidente da Junta de Serro Ventoso, Carlos Venda, a quatro anos de prisão, com pena suspensa, e ao pagamento de mais de 121 mil euros à junta, pelo crime de peculato prolongado.

De acordo com o acórdão do coletivo de juízes do Tribunal de Leiria a que o Jornal de Leiria teve acesso, o ex-presidente da Junta de Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, estava inicialmente acusado pelo Ministério Público de um crime de peculato, na forma continuada.

