Um menino de dez anos ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira ao final da tarde, num acidente com um carro, em Chão Pardo, Juncal, no concelho de Porto de Mós.

O acidente deu-se perto das 19 horas e a criança foi transportada para o Hospital de Leiria.

Bombeiros de Juncal e INEM estiveram no local. A GNR investiga o acidente.