Porto de Mós celebra Município e São Pedro com missa drive-in

A celebração do dia do Município de Porto de Mós, em Leiria, vai ter uma ligação ao padroeiro da vila, estando programada uma peregrinação da imagem de São Pedro por todas as freguesias do concelho e a celebração de uma missa festiva em formato drive-in, no tradicional recinto das festas ao santo.

Os munícipes são convidados a assistir à missa dentro dos seus próprios carros e a participar na procissão automóvel pelas ruas da sede do concelho.

À noite, a praça Arménio Marques no centro da vila, vai ser palco de homenagem do Município a todos os cidadãos que, nestes tempos de pandemia, se têm revelado verdadeiros heróis no combate à covid-19.

