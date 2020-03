Porto de Mós pede voluntários para apoiar lares e pessoas isoladas

Francisco Pedro Hoje às 20:11 Facebook

A Câmara Municipal de Porto de Mós, em parceria com as Juntas de Freguesia, está a constituir uma bolsa de voluntários para apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, os lares, e as pessoas que se encontram geograficamente isoladas e a precisar de acompanhamento.

Criada no âmbito das medidas destinadas a mitigar os impactos da Covid-19, a iniciativa pretende aproveitar "a solidariedade e a disponibilidade da população, para reforçar as equipas que estão na linha da frente", explica em comunicado a autarquia, liderada por Jorge Vala.

Neste momento, as necessidades mais urgentes estão relacionadas com a prestação de cuidados de higiene pessoal, gestão alimentar e apoio a acamados. As inscrições podem ser feitas através dos contactos digitais e telefónicos do município, comprometendo-se a autarquia a garantir uma cobertura de seguro a todos os voluntários.

A Câmara de Porto de Mós tem ainda à disposição dos munícipes uma linha específica (808 210 102), através da qual podem ser solicitados esclarecimentos sobre a doença, ou solicitados serviços para as famílias em situação de maior vulnerabilidade, como a disponibilização de refeições ou a entrega de bens de primeira necessidade.