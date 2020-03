Porto de Mós propõe 21 caminhadas na maior edição de sempre do Tok'andar

Hoje às 16:34 Facebook

A edição deste ano, que começa este domingo, dia 8, irá, pela primeira vez, percorrer as dez freguesias do concelho e atribuir o passaporte de caminheiro.

Começa este domingo, dia 8, aquela que se anuncia como a maior edição de sempre do Tok'andar, o circuito de percursos pedestres de Porto de Mós. Serão 21 caminhadas, que totalizam cerca de 210 quilómetros de trilhos, a realizar de março a junho e que, pela primeira vez, em 15 anos de existência do programa, irão percorrer as dez freguesias do concelho.

