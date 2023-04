Choque em contramão na A1 provoca seis feridos

Duas crianças e quatro adultos sofreram ferimentos leves numa colisão entre duas viaturas ligeiras na A1, no nó de acesso ao Carregado, em Lisboa.

O alerta foi dado às 14.20 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Alenquer, que transportaram as vítimas para o Hospital de Vila Franca de Xira.

De acordo com fonte oficial da GNR, o choque deu-se em velocidade reduzida e nenhum dos feridos inspira cuidados de maior.

Estiveram no teatro de operações 21 elementos com dez viaturas dos bombeiros de Alenquer e do Destacamento de Trânsito da GNR do Carregado.

Na origem do despiste terá estado uma falta de atenção por parte de um dos condutores.