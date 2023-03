Colisão entre carro e mota provoca dois feridos no acesso à A1 no Carregado

Um carro e uma mota colidiram, esta manhã de quinta-feira, no acesso à A1, no Carregado, em Alenquer, provocando um ferido grave e um ligeiro.

O condutor do motociclo, um homem de 30 anos, ficou em estado grave e foi transportado ao hospital, e a condutora do veículo ligeiro, uma mulher de 50 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros, avançou ao JN o comandante dos Bombeiros de Alenquer, Daniel Ribeiro. As vítimas foram transportadas para o Hospital Vila Franca de Xira.

O acidente aconteceu pelas 9.05 horas e a estrada esteve cortada durante toda a manhã, tendo já sido reaberta. No local estiveram os Bombeiros de Alenquer, GNR e duas ambulâncias.