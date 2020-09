Colisão no IC2 em Alenquer faz um morto e um ferido grave

JN/Agências Hoje às 20:22 Facebook

Um homem com cerca de 25 anos morreu, este domingo, na colisão entre dois automóveis no IC2, na zona de Alenquer, que provocou ainda um ferido grave.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para a colisão entre os dois veículos ligeiros de passageiros no IC2, no sentido Sul-Norte, na localidade de Marés, concelho de Alenquer, foi dado às 18.09 horas.

O ferido grave, sobre o qual a fonte não soube dar detalhes, foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros de Alenquer, apoiados por nove veículos, duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), uma do hospital de Loures e outra do hospital de Torres Vedras.

Este acidente obrigou ao corte da circulação no IC2 nos dois sentidos, até às 19.39 horas.