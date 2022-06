Família carenciada arranja casa com apoio dos leitores do JN

Alexandra Barata Hoje às 18:26 Facebook

O casal de Vila Franca de Xira que tinha de sair do apartamento onde vivia até ao final de maio e corria o risco de perder os três filhos, caso ficasse sem tecto, está agora a residir numa casa em Alenquer. A mudança só foi possível graças ao apoio dos leitores do JN, que participaram numa campanha de angariação de fundos, destinada a juntar dinheiro para pagar as rendas adiantadas.

"Se não fossem os portugueses, estávamos na rua, porque o Estado e a autarquia falharam completamente", denuncia Carina Soares. "A nossa gratidão é eterna." Após as dificuldades da família terem sido divulgadas pelo JN, o número de doações na plataforma "Gofundme" disparou e conseguiram reunir 9803 euros.

Este montante superou três vezes a meta estabelecida por Carina, cujo marido se encontra de baixa médica, devido a um acidente de trabalho, circunstância que impediu que chegassem a acordo com vários proprietários.