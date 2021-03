Homem morre após cair de uma altura de 50 metros dentro de máquina em Alenquer

Sofia Cristino Hoje às 17:21 Facebook

O manobrador de uma máquina de 60 toneladas morreu na tarde deste sábado na sequência de uma queda de uma altura de 50 metros, numa pedreira de Alenquer.

Segundo o comandante dos bombeiros locais, Rodolfo Batista, a máquina caiu de uma altura de dois socalcos e foi necessário recorrer a outra máquina para resgatar o corpo do operador.

O JN apourou que a vítima é Aníbal Oliveira, de 58 anos, residente na aldeia de Camarnal, Alenquer. "Morreu esmagado pela máquina carregada de pedras", adiantou o comandante dos bombeiros de Alenquer ao JN.

Os bombeiros recorreram a uma grua para remover a máquina que ficou sobre a vítima, numa operação que demorou cerca de meia hora.

O alerta foi dado por um colega de trabalho às 14. 20 horas. No local estiveram 14 bombeiros, apoiados por três viaturas, a GNR, uma viatura de emergência médica do Hospital de Vila Franca de Xira e uma equipa da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), que irá averiguar as causas e circunstâncias do acidente.