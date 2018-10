Armazém de aviário arde com camiões no interior em Alenquer

Rogério Matos Hoje às 18:05 Facebook

Um armazém de apoio a um aviário, com dois camiões e toneladas de serradura e pinha no interior, ardeu por completo na manhã desta quinta-feira na localidade de Marés, Alenquer.

As chamas deflagraram às seis da manhã e só às nove horas o incêndio foi dado como dominado pelos bombeiros de Alenquer. "Visto a cobertura do armazém ser em cimento e ferro e haver a possibilidade que desabasse, houve necessidade de precauções extra, por questões de segurança, antes da entrada dos meios", conta Rodolfo Batista, comandante dos voluntários de Alenquer, justificando assim as três horas de combate às chamas.

O armazém, com 800 metros quadrados pertence a um produtor local com 300 mil aves, mas nenhuma outra estrutura esteve em risco. "O armazém estava isolado e nunca houve perigo de contágio", explica Rodolfo Batista. O trabalho de rescaldo durou até às 15 horas. No local estiveram nove viaturas e 25 operacionais dos bombeiros voluntários de Alenquer, bem como a GNR e a PJ, que vai agora apurar a origem do incêndio.