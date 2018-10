Bombeiros combatem fogo num aviário em Alenquer

Hoje às 08:01 Facebook

Twitter

Mais de duas dezenas de operacionais combatem um incêndio industrial num aviário na localidade de Marés, no concelho de Alenquer, Lisboa.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o incêndio, no armazém situado na localidade de Marés, União de freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, foi dado às 5.55 horas, encontrando-se no local 24 operacionais, com o apoio de nove veículos.

"De momento não sabemos mais pormenores. O fogo está circunscrito ao aviário", disse.