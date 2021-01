Um morto e um ferido após despiste de máquina em Alenquer

JN/Agências Hoje às 18:06 Facebook

O despiste de uma máquina de transporte de materiais durante obras na rede de abastecimento de água causou esta quarta-feira um morto e um ferido ligeiro em Vila Verde dos Francos, no concelho de Alenquer (Lisboa), disse fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros da Merceana, Nuno Santos, afirmou à agência Lusa que, "devido à instabilidade do solo, um 'dumper' despistou-se e atingiu dois trabalhadores, que se encontravam próximos do veículo de transporte de materiais.

Um dos trabalhadores, na casa dos 40 anos, acabou por morrer ainda no local e outro ficou com ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para a urgência do hospital de Vila Franca de Xira.

O acidente de trabalho ocorreu, pelas 14.30 horas, na Rua do Convento, fora da estrada, onde decorriam obras na rede de abastecimento de água para a empresa Águas de Alenquer.

No local, estiveram 17 operacionais e sete veículos, entre os quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras e duas ambulâncias dos bombeiros da Merceana.