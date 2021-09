Alunas proibidas de ir à escola de calções, minissaias e decotes na Amadora

Rogério Matos Hoje às 23:31 Facebook

Escola da Amadora afixou cartaz com as roupas interditas. Confederação de pais espera que nenhuma aluna seja barrada.

O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, na Amadora, fixou este ano um código de vestuário aos alunos dentro do recinto escolar. As raparigas são as mais visadas. Estão proibidas minis- saias, tops, caicai ou decotes. As alunas devem usar saias pelo joelho e camisolas de golas pelo pescoço. Os decotes são apenas permitidos se por baixo for usado um top. Também os rapazes são alvos deste código de vestuário. Não devem usar as calças abaixo da roupa interior e os chinelos são proibidos. Em caso de incumprimento, o aluno pode mesmo vir a ser impedido de entrar na escola.

Um cartaz foi afixado na EB 2, 3, uma das três escolas do agrupamento (ler ficha), e publicado nas redes sociais da cantora Sónia Tavares com exemplos do que é e não é permitido.