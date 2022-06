Autarquia da Amadora acompanha de perto situação nas Urgências

As urgências de cirurgia geral do hospital Amadora-Sintra estiveram condicionadas entre domingo até à manhã desta segunda-feira.

A autarquia diz estar a acompanhar de perto a situação vivida nas várias Urgências da Área Metropolitana de Lisboa, onde hospitais têm enviado doentes, principalmente grávidas, para outras unidades devido ao encerramento dos Serviços de Urgência de Obstetrícia.

Em causa a falta de médicos para assegurar o funcionamento dos serviços. O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca é um dos que tem recebido grávidas de toda a região.

"A Câmara Municipal da Amadora tem estado a acompanhar de perto a situação, sendo que a Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca permanece em funcionamento", refere fonte oficial da autarquia. "O Hospital tem estado, em estreita colaboração com a ARSLVT, hospitais da Região e CODU/INEM, a atender à resposta em rede no SNS".