Bebé de três meses ferido com gravidade em atropelamento na Amadora

Um bebé de três meses ficou em estado grave na sequência de um atropelamento numa passadeira, na manhã desta quarta-feira, na Amadora. A mãe foi também colhida pelo automóvel mas acabou por escapar ilesa.

O alerta foi recebido por volta das 10.15 horas, para um atropelamento na Avenida D. José I, na passadeira em frente à estação de Metro da Reboleira.

Mário Conde, comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, avançou ao JN que o bebé seguia no carrinho com a mãe e, na sequência do embate, acabou por ser projetado para a estrada.

"Quando chegámos estava em paragem cardiorrespiratória. Com o auxílio do médico do INEM conseguiu-se revererter a situação e a criança foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa", acrescentou.

Desconhecem-se, para já, as causas que estiveram na origem do acidente.