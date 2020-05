Centenas de pessoas em fila para comida na Amadora. PSP teve de garantir distância

Inês Banha Hoje às 17:27 Facebook

Uma distribuição de bens alimentares à comunidade ligada a uma mesquita na Amadora juntou, esta quarta-feira, cerca de 200 pessoas na rua na Amadora, sem que fossem respeitadas as regras de distanciamento social em vigor.

A PSP foi alertada para aglomeração pelas 14.54 horas, e, pelas 15.45 horas, a situação já se encontrava controlada, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a mesma fonte, as recomendações dos polícias que se deslocaram ao local, na Avenida Gago Coutinho, foram acatadas com tranquilidade por todos os intervenientes.

Até 17 de maio, as concentrações de 10 pessoas estão limitadas a um máximo de dez pessoas, exceto se forem familiares. As autoridades estão mandatadas para, em caso de incumprimento, dispersarem as pessoas reunidas.

O objetivo é evitar a propagação da covid-19.