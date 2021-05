Condutor de camião do lixo morre em despiste na Amadora

Sofia Cristino Hoje às 16:39 Facebook

Um condutor de um camião do lixo da Câmara da Amadora morreu, ao início da tarde desta terça-feira, depois de ser ter despistado ao volante do camião, caindo de uma altura de 80 metros.

José Caetano, na casa dos 50 anos, sofreu o acidente já no final de turno, cerca das 14.20 horas, depois de recolher o lixo. O despiste aconteceu no viaduto que liga Moinhos da Funcheira e o Casal da Mira, no IC16, na Amadora.

No local, os bombeiros da Amadora aguardam a chegada de uma grua para remover o camião e a vítima mortal, que ficou encarcerada.

O trânsito está cortado num sentido desde as 14.30 horas.