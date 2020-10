Encerrados três estabelecimentos e dois detidos em operação da PSP no bairro Cova da Moura

JN/Agências Hoje às 01:01 Facebook

A PSP fez uma operação no bairro Cova da Moura, concelho da Amadora, entre as 19 e as 22 horas de sexta-feira para executar dois mandados de detenção e encerrar três estabelecimentos, disse fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).

De acordo com o Cometlis, a polícia controlou "os acessos do bairro", assim como a "entrada de pessoas e viaturas".

A operação, segundo a mesma fonte, também serviu para executar "mandados de detenção" de duas pessoas e para encerrar "três estabelecimentos" por incumprimento das regras definidas pelo estado de contingência, na sequência da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus.

Questionada pela Lusa, a mesma fonte disse que ainda não tinha informações sobre quantos agentes participaram nesta operação.