Homem morto a tiro na Cova da Moura

Nuno Miguel Ropio e Rita Salcedas com Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:37, atualizado hoje às 00:36

Um homem de 28 anos foi morto a tiro, esta terça-feira à noite, no bairro da Cova da Moura, na Amadora, distrito de Lisboa.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa e os Bombeiros Voluntários da Amadora, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, na Rua Principal, dentro do bairro da Cova da Moura, cerca das 22.20 horas. O ou os autores do crime abandonaram a vítima e puseram-se em fuga. Segundo apurou o JN, a vítima esteve meia hora sem auxílio, tendo sido encontrada só ao fim desse tempo.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, que recebeu o alerta pelas 22.35 horas, confirmou ao JN que o homem acabou por morrer no Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, para onde tinha sido transportado com ferimentos na zona do tronco.

Ainda não são conhecidas as circunstâncias do homicídio.

Ao local, acorreram operacionais dos Bombeiros, agentes da PSP e inspetores da Polícia Judiciária, que está agora a investigar o homicídio.