Incêndio destrói casa de idosa na Amadora

Uma idosa, de 94 anos, ficou desalojada, na manhã desta quarta-feira, após um incêndio que destruiu grande parte do primeiro andar onde vivia, na Amadora. Não sofreu, porém, qualquer ferimento.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a idosa já não se encontrava na habitação, onde vivia sozinha, tendo sido resgatada por vizinhos. O fogo terá começado na sala e parte da casa "ficou completamente destruída", descreveu Mário Conde, comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, ao JN.

"Houve também danos colaterais ao resto dos compartimentos, não existindo neste momento condições para habitar o andar. A senhora foi para casa de familiares", avançou ainda.

O fogo, no número 13 da Rua Pedro Del Negro, na Reboleira, no concelho da Amadora, deflagrou pelas 10.54 horas e foi totalmente extinto pelas 12.30 horas desta quarta-feira. Ainda não são conhecidas as causas.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Amadora e os Bombeiros Voluntários de Queluz com um veículo de apoio.