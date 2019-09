Ontem às 22:30 Facebook

A circulação na linha azul do Metropolitano de Lisboa, que liga a Reboleira, na Amadora, a Santa Apolónia, em Lisboa, foi retomada às 22.08 horas, após uma interrupção devido a uma avaria, disse à Lusa fonte da empresa.

A circulação esteve interrompida entre as 20.45 e as 22.08 horas, de acordo com a mesma fonte.

Segundo informação disponível no 'site' do Metropolitano de Lisboa, essa interrupção deveu-se a "avaria de comboio".