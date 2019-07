Condutor que acusou 3,3 g/litro de álcool despista-se e danifica cinco carros

Inês Banha Hoje às 17:52 Facebook

Um condutor alcoolizado despistou-se, esta quarta-feira à tarde, contra um poste de eletricidade perto do bairro da Cova da Moura, na Amadora, danificando, em seguida, cinco carros.

O acidente aconteceu às 14.52 horas na Avenida da República, na Amadora, e não causou qualquer ferido, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O condutor do veículo acusou, no local, 3,3 g/l de álcool no sangue, mas pediu, tal como a lei permite, para ser testado novamente numa unidade hospitalar. Desconhecia-se, pelas 17.15 horas desta quarta-feira, o resultado da contra-análise.

A partir de 1,2 g/l, a condução sob efeito do álcool é considerada crime, punível com pena de multa até 120 dias ou até um ano de prisão.