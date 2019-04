Ontem às 23:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas foram esfaqueadas na noite deste domingo, numa rixa que envolveu 15 pessoas, no interior de um restaurante, na Buraca, Lisboa.

As vítimas são funcionários do restaurante. Foram transportados com ferimentos ligeiros para o hospital de Santa Maria, informou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.