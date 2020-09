Jovem de 19 anos morre em queda de terceiro andar na Amadora

JN Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Um adolescente de 19 anos morreu, esta sexta-feira, após uma queda de um terceiro andar no Casal de São Brás, Amadora.

O alerta foi dado às 14.50 horas e o óbito do jovem foi confirmado no local pelo INEM às 15.26 horas, disse ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

A queda fatal ocorreu na Estrada da Serra da Mira, ao nível de um terceiro andar, cerca de nove metros de altura. Para o local, além do INEM, foram também mobilizados PSP e Bombeiros.

São ainda desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu a queda.