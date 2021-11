Mulher resgatada de prédio a arder: "Abençoados bombeiros e polícias, salvaram-me a vida"

Sofia Cristino Hoje às 20:51 Facebook

Idosa resgatada de prédio em chamas descreve momentos de pânico. Revela que pediu aos polícias e bombeiros que a abandonassem para se salvarem, mas que estes recusaram sair sem a levarem.

Josefa Pereira, 74 anos, não se recorda da dimensão do incêndio, nem de ver as chamas que deflagraram pelo prédio onde vive, no Bairro do Zambujal, na Amadora, mas não esquece quem a tirou da cama, no 4º andar, onde tem passado os últimos seis anos. "Abençoados bombeiros e polícias, salvaram-me a vida. Se não fossem eles eu tinha ficado aqui. Sou pesada, nem sei como conseguiram descer aquelas escadas todas comigo", conta comovida, sentada numa cadeira ao lado da cama da qual não se consegue levantar sem ajuda.